Чорні Запорожці дронами спалили одразу три одиниці ворожої техніки (вибухове відео)

Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на одному з напрямків фронту ліквідували три види російської техніки. За допомогою дронів було підірвано танк ворога, бойову машину піхоти та автомобіль окупантів.

Відео, як дрони робили влучні скиди, опубліковано на сторінці 72 ОМБр у Фейсбуці. На ньому можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала "приліт" дрона по ворожій техніці.

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Відео дня

"Цікаво те, що від наших БПЛА - і танк противника, і БМП, і звичайне авто горять однаково прекрасно", – додали бійці 72 ОМБр до цих кадрів.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

Нагадаємо, бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

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