Что добавить в конце приготовления жареного картофеля, чтобы он стал невероятно душистым и румяным: совет от Клопотенко

Кулинарный эксперт из Украины, Евгений Клопотенко, советует оригинальный лайфхак для разнообразия жареного картофеля с помощью меда.

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Согласно рекомендациям эксперта, которыми он поделился на своем сайте, добавление меда к жареному картофелю приведет к легкой закарамелизации и добавлению нежного сладковатого вкуса.

"Вы получите очень интересное и вкусное блюдо. Однако важно выбрать правильный вид меда. Лучше воздержаться от гречишного, поскольку он имеет насыщенный аромат, который может отвлечь от вкуса картофеля", – отметил Клопотенко.

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Процесс приготовления достаточно прост:

Возьмите 1 кг очищенного картофеля и 1 столовую ложку жидкого или засахаренного меда. Добавьте мед за четыре минуты до завершения жарки картофеля. Снизите огонь и готовьте с закрытой крышкой. Открывайте только при перемешивании. Повторите процедуру дважды, чтобы каждый кусочек картофеля насытился медом и получил карамельный оттенок.

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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