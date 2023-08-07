Що додати в кінці приготування смаженої картоплі, щоб вона стала неймовірно запашною та рум'яною: порада від Клопотенка
Кулінарний експерт з України, Євген Клопотенко, радить оригінальний лайфхак для урізноманітнення смаженої картоплі за допомогою меду.
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Згідно з рекомендаціями експерта, якими він поділився на своєму сайті, додавання меду до смаженої картоплі призведе до легкої закарамелізації та додавання ніжного солодкуватого смаку.
"Ви отримаєте дуже цікаву і смачну страву. Однак, важливо обрати правильний вид меду. Краще утриматися від гречаного, оскільки він має насичений аромат, що може відволікти від смаку картоплі", – зауважив Клопотенко.
Процес приготування досить простий:
- Візьміть 1 кг очищеної картоплі і 1 столову ложку рідкого або зацукрованого меду.
- Додайте мед за чотири хвилини до завершення смаження картоплі.
- Знизьте вогонь та готуйте із закритою кришкою. Відкривайте лише тоді, коли потрібно перемішати.
- Повторіть процедуру двічі, щоб кожен шматочок картоплі насичився медом та отримав карамельний відтінок.
Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.
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