Что положить в детскую корзину на Пасху

В 2023 году православные христиане будут праздновать Пасху 16 апреля. В этот день принято идти в церковь с корзиной и святить продукты.

Нередко на службу берут детей, которым собирают отдельную, детскую корзину. UAportal собрал советы по поводу того, что можно положить в корзину ребенку на Пасху.

Согласно православной традиции, в корзине обязательно должна быть пасха и пасхальные яйца. В детскую корзину можно положить сладости, шоколадные яйца и другие вкусности.

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Кроме этого в корзину иногда кладут небольшие игрушки, детские книги или материалы для творчества, которым занимается ребенок. В частности, это могут быть раскраски, краски, карандаши, фломастеры, пластилины и т.д.

Также в детскую корзину можно положить школьные принадлежности, которыми пользуется ребенок, как ручки, карандаши, наборы для рисования, дневник и т.д. Дополнить корзину можно изображениями цыплят, яиц и кроликов.

Напомним, что Пасху празднуют во многих странах мира, но в каждой своей традиции празднование этого праздника. UAportal собрал информацию о пасхальных обычаях разных стран.

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