Що покласти у дитячий кошик на Великдень

У 2023 році православні християни святкуватимуть Великдень 16 квітня. У цей день заведено йти до церкви з кошиком та святити продукти.

Нерідко на службу беруть дітей, яким збирають окремий, дитячий кошик. UAportal зібрав поради щодо того, що можна покласти у кошик дитині на Великдень.

Згідно з православною традицією, у кошику обов'язково має бути пасха та крашанки. У дитячий кошик також можна покласти солодощі, шоколадні яйця та інші смаколики.

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Окрім цього у кошик інколи кладуть невеликі іграшки, дитячі книжки, або матеріали для творчості, якою займається дитина. Зокрема, це можуть бути розмальовки, фарби, олівці, фломастери, пластилін тощо.

Також у дитячий кошик можна покласти шкільне приладдя, яким користується дитина, як ручки, олівці, набори для малювання, щоденник тощо. Доповнити кошик можна зображеннями курчаток, яєць та кроликів.

Нагадаємо, що Великдень святкують у багатьох країнах світу, але у кожній свої традиції святкування цього свята. UAportal зібрав інформацію про пасхальні звичаї різних країн.

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