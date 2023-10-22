Десантники 71-й бригады уничтожили артиллерийскую установку россиян 'Нона' (взрывное видео)

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ на одном из направлений фронта нашли, где россияне спрятали свою самоходную артиллерийскую установку и отправили БПЛА "Лелека" поквитаться с ней.

Видео уничтожения вражеской САУ "Нона" воины 71 егерской бригады ДШВ показала в Фейсбуке.

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Отмечается, что украинский разведывательный беспилотник "Аист-100" нашел САУ "Нона", которую россияне пытались спрятать в посадке.

"Сразу после этого оператор дрона передал координаты и корректировал работу пушек. Артиллерия дружественного подразделения точным ударом уничтожила вражескую технику", – говорится в описании видео.

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2С9 "Нона-С" – это советская 120-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Она была разработана в 1970-х годах и принята на вооружение в 1981 году.

"Нона-С" имеет гусеничное шасси БМД-1, на котором установлена ​​120-мм пушка-гаубица 2А51. Пушка имеет максимальную дальность стрельбы 8,4 км при стрельбе осколочно-фугасными снарядами и 12,8 км при стрельбе активно-реактивными снарядами.

"Нона-С" может вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Для стрельбы по воздушным целям она использует осколочно-фугасные снаряды с радиолокационным взрывателем.

Напомним, бойцы ССО показали мощные кадры из Авдеевки, где было уничтожено значительное количество техники врага и личный состав оккупационной армии рф.

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