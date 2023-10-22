Десантники 71-ї бригади знищили артилерійську установку росіян 'Нона' (вибухове відео)

Бійці 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ на одному з напрямків фронту знайшли, де росіяни сховали свою самохідну артилерійську установку та відправили БПЛА "Лелека" поквитатися з нею.

Відео знищення ворожої САУ "Нона" воїни 71-ї єгерської бригади ДШВ показала у Фейсбуці.

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Зазначається, що український розвідувальний безпілотник "Лелека-100" знайшов САУ "Нона", яку росіяни намагалися приховати в посадці.

"Одразу після цього оператор дрона передав координати та коригував роботу гармат. Артилерія дружнього підрозділу точним ударом знищила ворожу техніку", – йдеться в описі до відео.

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2С9 "Нона-С" — це радянська 120-мм самохідна артилерійська установка, призначена для вогневої підтримки підрозділів сухопутних військ. Вона була розроблена в 1970-х роках і прийнята на озброєння в 1981 році.

"Нона-С" має гусеничне шасі БМД-1, на якому встановлена ​​120-мм гармата-гаубиця 2А51. Гармата має максимальну дальність стрільби 8,4 км при стрільбі осколково-фугасними снарядами і 12,8 км при стрільбі активно-реактивними снарядами.

"Нона-С" може вести вогонь як по наземних, так і по повітряних цілях. Для стрільби по повітряних цілях вона використовує осколково-фугасні снаряди з радіолокаційним підривником.

Нагадаємо, бійці ССО показали потужні кадри з Авдіївки, де було знищено значну кількість техніки ворога та особовий склад окупаційної армії рф.

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