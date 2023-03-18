Для женщин трех знаков зодиака начинается счастливый период

Сатурн в Рыбах, Юпитер в Овне, Венера в Тельце и Меркурий в Овне – такое положение планет несет хорошие сюрпризы. Больше всего повезет женщинам, родившимся под определенными зодиакальными созвездиями.

Звезды решили побаловать счастливыми моментами избранных. Астрологи назвали знаки, которым достанется благословение Вселенной.

Овен

Юпитер в Овне обещает период интенсивной силы и энергии, что поможет достичь целей с отличием. Вы почувствуете себя способными преодолевать все возникающие на пути вызовы с непоколебимой решительностью и уверенностью. Однако будьте осторожны, чтобы не увлечься этой избыточной энергией!

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Меркурий в Овне призывает осторожничать во всех аспектах жизни. Избегайте импульсивных издержек и хорошо подумайте, прежде чем принимать важные решения. Вы сможете полностью использовать этот благоприятный период и увидеть, как проекты увенчаются успехом.

Телец

С Венерой в Тельце вы чувствуете глубокое расслабление и понижение стресса, что позволяет иметь длительный душевный покой. Под дружелюбным влиянием Меркурия эмоциональная безопасность будет усилена, вам рекомендуется жить нынешним моментом и отпустить, особенно когда вы чувствуете необходимость контролировать все.

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Звезды представят приятные сюрпризы, связи и обогащающие встречи. Сатурн, расположенный в знаке Рыб, приглашает воспользоваться этим благоприятным моментом, чтобы достичь целей с новой решительностью и оптимизмом.

Весы

Звезды обещают улучшение во всех областях жизни. Меркурий, планета общения, внушает мягкость и сочувствие в повседневную жизнь, тогда как Юпитер и Венера посылают благословения по поводу удачи, встреч, любви и страстей в отношениях. Вы мотивированы и горячо стремитесь к изменениям, действиям, новому толчку в своей повседневной жизни.

Сатурн проходит по транзиту в Рыбах и поддерживает вас в трансформации. Не ждите больше, чтобы взять судьбу в свои руки и воспользуйтесь всеми доступными возможностями. Пора освободиться от старых привычек и открыть новые горизонты, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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