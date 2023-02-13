Два города Украины под большой угрозой: астролог рассказала, сколько будет длиться самый сложный период

Россия не прекратит атак против Украины, особая опасность нависла над двумя городами – Киевом и Одессой. Тем, кто хочет чувствовать себя в безопасности, стоит задуматься над тем, чтобы временно покинуть эти населенные пункты.

Об этом заявила астролог Ангелина Вакулина. По ее словам, 12 февраля начался сложный период для нашей страны, связанный со множеством рисков.

"Рекомендую ли я уезжать из Киева и в целом из Украины? Да... Лучше перестраховаться. Дай Бог, чтобы я была не права", – отметила она.

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Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.