Елена и Милана сгорели заживо: в Броварах попрощались с матерью и дочерью, погибших из-за падения вертолета (фото и видео)

В субботу, 21 января, в Броварах состоялась церемония прощания с погибшими в результате падения вертолета на детский сад пятилетней девочкой Миланой и ее матерью Еленой Пономаренко. Елена и Милана погибли страшной смертью – они сгорели заживо. Девочку узнали только благодаря серьгам.

Фото и видео с церемонии прощания с погибшими в Броварах опубликовал местный телеграмм-канал "Трибуна". На кадрах видно, как жители города сносят в гроб Миланы и Елены цветы и игрушки.

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Родные погибших ранее сообщали, что утром 18 января отец Миланы Александр подвез жену с дочерью в детский сад, а сам ждал жену в авто. Когда Елена и Милана вошли внутрь, на крышу садика упал вертолет.

Увидев это, мужчина бросился на место трагедии. Очевидцы рассказывали, что его отчаянный крик был слышен на весь город. Он до последнего надеялся, что женщина с ребенком выжила.

Однако чуда не произошло. Когда Александра пригласили в морг, чтобы он узнал, есть ли среди погибших его родные, выяснилось, что Елена и Милана погибли, они сгорели заживо.

"Саша сумел узнать дочь только по серьгам, а тело жены сильно изуродовано", - рассказала знакомая семьи Пономаренко в комментарии "Фактам".

Светлая память погибшим и искренние соболезнования близким...

Напомним, информация о падении вертолета в Киевской области поступила утром в среду, 18 января. Во время падения вертолет задел часть детского сада, где находились дети, и упал вблизи многоэтажного дома. На месте вспыхнул пожар. Позже стало известно, что самолет принадлежал ГСЧС.

На борту вертолета были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Все они погибли.

В результате трагедии погибли 14 человек, среди которых один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Позже в сети опубликовали список погибших находившихся на борту вертолета.

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