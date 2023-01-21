Олена та Мілана згоріли живцем: у Броварах попрощалися з матір'ю та донькою, які загинули через падіння гвинтокрила (фото та відео)

У суботу, 21 січня, у Броварах відбулася церемонія прощання із загиблими унаслідок падіння гелікоптера на дитячий садок п'ятирічною дівчинкою Міланою та її матір'ю Оленою Пономаренко. Олена та Мілана загинули страшною смертю – вони згоріли живцем. Дівчинку впізнали лише завдяки сережкам.

Фото та відео з церемонії прощання із загиблими в Броварах опублікував місцевий Телеграм-канал "Трибуна". На кадрах видно, як мешканці міста зносять до трун Мілани та Олени квіти та іграшки.

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Рідні загиблих раніше повідомляли, що вранці 18 січня батько Мілани Олександр підвіз дружину з донькою до дитячого садка, а сам чекав на дружину в авто. Коли Олена та Мілана зайшли всередину, на дах садочка впав гвинтокрил.

Побачивши це, чоловік кинувся на місце трагедії. Очевидці розповідали, що його відчайдушний крик було чути на все місто. Він до останнього сподівався, що жінка з дитиною вижили.

Однак, дива не сталося. Коли Олександра запросили до моргу, щоб він впізнав, чи є серед загиблих його рідні, з'ясувалось, що Олена та Мілана загинули, вони згоріли живцем.

"Сашко зумів упізнати донечку лише по сережках, а тіло дружини сильно понівечене", - розповіла знайома сім'ї Пономаренків у коментарі "Фактам".

Світла пам'ять загиблим та щирі співчуття близьким...

Нагадаємо, інформація про падіння вертольота на Київщині надійшла вранці в середу, 18 січня. Під час падіння гвинтокрил зачепив частину дитячого садка, де знаходилися діти, і впав поблизу багатоповерхового будинку. На місці спалахнула пожежа. Пізніше стало відомо, що літак належав ДСНС.

На борту гелікоптера були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС. Усі вони загинули.

Унаслідок трагедії загинули 14 людей, серед яких одна дитина, постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

Пізніше у мережі опублікували список загиблих людей, які перебували на борту вертольота.

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