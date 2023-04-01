Гороскоп Таро на апрель обещает большие события: Весы – Рыбы
Ошибки прошлого могут преследовать в апреле. Некоторым знакам зодиака нужно смириться с мыслью, что жизнь нужно прожить, а не тратить на лень.
Это идеальный месяц, чтобы понаблюдать за своим поведением. Астрологи рассказали, чего ждать второй половине зодиака, от Весов до Рыб.
Весы
Карта Таро: Король мечей, перевернутая
В апреле вы очень четко посмотрите на себя, и вы заметите, что находились годами в состоянии самосаботажа. Вы бессознательно совершили столько вещей, которые в конечном итоге наносят вред только вам, и станет вполне понятно, что вам нужно покончить со своими вредными привычками.
Скорпион
Карта Таро: Дурак, перевернутая
Все, что случилось с вами в марте, перевернет ваш мир в апреле, и это может означать, что любые ошибки, которые вы совершили, могут вернуться к вам в апреле. Эта карта означает, что вы можете быть настолько введены в заблуждение своими ошибками, что совершенно не можете смотреть фактам в глаза.
Стрелец
Карта Таро: Пятерка пентаклей, перевернутая
Вы позволили себе упасть на ветер со всеми деньгами, которые вы выливали в течение последнего месяца. Вам пришлось потратить деньги. Начните возвращать сознание собственности в свой мир. Вы знаете как это сделать.
Козерог
Карта Таро: Королева Жезлов
Хотя может показаться, что вы действительно не просили огромной рабочей нагрузки, которую вы собираетесь выполнять в течение апреля, вы сделаете то, что должны сделать. Вы всегда готовы к большей работе.
Водолей
Карта Таро: Туз пентаклей
Это фантастическая луна для вас в финансовом плане. Впервые за долгое время апрель дает вам ощущение, что другие не пытаются украсть ваши деньги, что помогает расслабиться. Вы очень скупы по поводу денег и редко делаете для себя приятные вещи.
Рыбы
Карта Таро: Луна, перевернутая
В апреле вы поглотите свою духовную сторону, и это принесет вам большое облегчение. Вам не нужно делиться своими мыслями или отношением с другими, поскольку вы уже знаете, что вас считают "чудаком" в группе, но это никогда не заставило вас вздрогнуть.
Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.
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