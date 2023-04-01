Гороскоп Таро на квітень обіцяє великі події: Терези – Риби

Помилки минулого можуть переслідувати цього квітня. Деяким знакам зодіаку потрібно змиритися з думкою, що життя треба прожити, а не витрачати на лінощі.

Це ідеальний місяць, щоб поспостерігати за власною поведінкою. Астрологи розповіли, чого чекати другій половині зодіаку, від Терезів до Риб.

Терези

Карта Таро: Король мечів, перевернута

У квітні ви дуже чітко подивитеся на себе, і ви помітите, що роками перебували в стані самосаботажу. Ви несвідомо зробили стільки речей, які в кінцевому підсумку завдають шкоди тільки вам, і стане цілком зрозуміло, що вам потрібно покінчити зі своїми шкідливими звичками.

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Скорпіон

Карта Таро: Дурень, перевернута

Все, що трапилося з вами в березні, переверне ваш світ у квітні, і це може означати, що будь-які помилки, які ви зробили, можуть повернутися до вас у квітні. Ця карта означає, що ви можете бути настільки введені в оману власними помилками, що абсолютно не можете дивитися фактам в очі.

Стрілець

Карта Таро: П'ятірка пентаклів, перевернута

Ви дозволили собі впасти на вітер з усіма грошима, які ви виливали протягом останнього місяця. Вам довелося витратити гроші. Почніть повертати свідомість власності у свій світ. Ви знаєте, як це зробити.

Козеріг

Карта Таро: Королева Жезлів

Хоча може здатися, що ви справді не просили величезного робочого навантаження, яке ви збираєтеся виконувати протягом квітня, ви зробите те, що маєте зробити. Ви завжди готові до більшої роботи.

Водолій

Карта Таро: Туз пентаклів

Це фантастичний місяць для вас у фінансовому плані. Вперше за довгий час квітень дає вам відчуття, що інші не намагаються вкрасти ваші гроші, що допомагає вам розслабитися. Ви дуже скупі щодо грошей і рідко робите для себе приємні речі.

Риби

Карта Таро: Місяць, перевернута

У квітні ви поглинете свою духовну сторону, і це певним чином принесе вам велике полегшення. Вам не потрібно ділитися своїми думками чи ставленням з іншими, оскільки ви вже знаєте, що вас вважають "диваком" у групі, але це ніколи не змусило вас здригнутися.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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