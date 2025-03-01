Изменится ли размер 'чернобыльских' пенсий после пересчета в марте: ответ ПФУ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, как изменятся пенсии для пострадавших от Чернобыльской катастрофы после мартовского пересчета. С 1 марта 2025 года пенсии будут перечислены с учетом средней заработной платы в Украине за предыдущий год, с которой уплачены страховые взносы.

Согласно постановлению ПФУ этот показатель за 2024 год составляет 17 486,60 грн. Об этом пишет sud.ua.

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Согласно Закону Украины №1584-ІХ, минимальные размеры пенсионных выплат для лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и имеющих установленную связь инвалидности с катастрофой, устанавливаются на уровне:

I группа инвалидности – 100% от средней зарплаты (17 486,60 грн),

II группа инвалидности – 80% (13 989,28 грн),

III группа инвалидности – 60% (10491,96 грн).

Также участники ликвидации аварии на ЧАЭС могут исчислять пенсию на основе пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января этого года. В 2025 году этот коэффициент составляет 2,28747.

С 19 февраля 2025 года новый коэффициент будет применяться при назначении пенсий лицам с инвалидностью, пострадавшим в результате ликвидации других ядерных аварий, ядерных испытаний, военных учений с применением ядерного оружия и работ с ядерными зарядами.

Напомним, в ПФУ утвердили главный показатель, от которого зависит индексация пенсий в 2025 году.

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