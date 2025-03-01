Чи зміниться розмір 'чорнобильських' пенсій після перерахунку у березні: відповідь ПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, як зміняться пенсії для постраждалих від Чорнобильської катастрофи після березневого перерахунку. З 1 березня 2025 року пенсії будуть перераховані з урахуванням середньої заробітної плати в Україні за попередній рік, з якої сплачено страхові внески.

Згідно з постановою ПФУ, цей показник за 2024 рік становить 17 486,60 грн. Про це пише sud.ua.

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Відповідно до Закону України №1584-ІХ, мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та мають встановлений зв’язок інвалідності з катастрофою, встановлюються на рівні:

I група інвалідності – 100% від середньої зарплати (17 486,60 грн),

II група інвалідності – 80% (13 989,28 грн),

III група інвалідності – 60% (10 491,96 грн).

Також учасники ліквідації аварії на ЧАЕС можуть обчислювати пенсію на основі п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року. У 2025 році цей коефіцієнт становить 2,28747.

З 19 лютого 2025 року новий коефіцієнт застосовуватиметься при призначенні пенсій особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї та виконання робіт з ядерними зарядами.

Нагадаємо, у ПФУ затвердили головний показник, від якого залежить індексація пенсій у 2025 році.

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