Кадырова ввели в искусственную кому, у него отмирает мозг – Невзлин

Лидер Чечни Рамзан Кадыров находится в московской Центральной клинической больнице в состоянии искусственной комы. У него не прижилась почка, которую ему пересадили в Эмиратах. В настоящее время у него констатировали умирание мозга.

Об этом сообщил бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин в микроблоге Twitter (X).

"Промежуточная информация из ЦКБ: у Кадырова началось отторжение почек несколько дней назад. Скорее всего, но не точно, их пересадили в Эмиратах ранее местные врачи, которые, как известно, его вели уже не менее года-полтора. В любом случае, согласно протоколу, его ввели в искусственную кому. Далее – не могу гарантировать – врачи в ЦКБ констатировали умирание мозга", – написал Невзлин.

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По его словам, кремлевской больницы срочно вызвали из Эмиратов: "Они там, и уже колдуют над ним. Суета, охрана, чеченцы, отдельный блок – это все так".

"И слухи там пошли: кто-то высокопоставленный из Чечни, или Рамзан, или его мама. Остальная информация менее существенна. Я не могу исключить как игру в "смерть" в пользу Кремля, как и реальную смерть Кадырова", — добавил он.

19 сентября Невзлин сообщал, что Кадыров уже скончался. "Похоже, Кадыров таки отдал в конце часа назад в ЦКБ", — написал он в Твиттере.

На днях украинская разведка сообщила, что Кадыров находится в коме из-за значительного ухудшения здоровья.

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