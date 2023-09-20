Кадирова ввели у штучну кому, у нього відмирає мозок – Невзлін

Лідер Чечні Рамзан Кадиров знаходиться у московській Центральній клінічній лікарні в стані штучної коми. У нього не прижилася нирка, яку йому пересадили в Еміратах. Нині у нього констатували вмирання мозку.

Про це повідомив колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін в мікроблозі Twitter (X).

"Проміжна інформація з ЦКЛ: у Кадирова почалося відторгнення нирок кілька днів тому. Швидше за все, але не точно, їх пересадили в Еміратах раніше місцеві лікарі, які, як відомо, його вели вже не менше року-півтора. У будь-якому випадку, відповідно до протоколу, його ввели у штучну кому. Далі – не можу гарантувати – лікарі в ЦКЛ констатували вмирання мозку", – написав Невзлін.

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За його словами, що кремлівської лікарні терміново викликали з Еміратів: "Вони там, і вже чаклують над ним. Суєта, охорона, чеченці, окремий блок – це все так".

"І чутки там пішли: хтось високопоставлений із Чечні, чи Рамзан, чи його мама. Решта інформації менш суттєва. Я не можу виключити як гру у "смерть" на користь Кремля, як і реальну смерть Кадирова", – додав він.

19 вересня Невзлін повідомляв, що Кадиров вже помер. "Схоже, Кадиров таки віддав кінці годину тому в ЦКЛ", - написав він у Твіттері.

Днями українська розвідка повідомила, що Кадиров перебуває у комі через значне погіршення здоров'я.

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