Как и когда сажать сельдерей в открытую почву: советы огородникам

Сельдерей является популярным овощем, который можно выращивать как в горшках, так и открытом грунте. Если вы планируете сажать сельдерей на огороде, следует следовать определенным советам, чтобы получить урожайную культуру.

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Когда сажать сельдерей?

Сельдерей требуется относительно прохладная и влажная среда для роста. Оптимальная температура для саженцев сельдерея – от 15 до 18 градусов Цельсия. Поэтому рекомендуется сажать сельдерей сразу после того, как пройдут последние заморозки и почва нагреется до 10 градусов Цельсия. Обычно это бывает во второй половине мая или начале июня.

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В общем, благоприятные дни для посадки сельдерея в апреле – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27. Неблагоприятные дни – 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

Какие условия нужны для саженцев сельдерея?

Сельдерей следует сажать в почву, которая хорошо дренируется и содержит достаточное количество питательных веществ. Вы можете добавить органические удобрения в виде перегноя или компоста к почве перед посадкой. Также следует обеспечить сельдерею равномерный доступ к влаге. Лучшее время для полива – утро или вечер, когда погода прохладная. Чтобы избежать пересыхания почвы, поливайте растения только тогда, когда верхний слой земли пересохнет.

Как сажать сельдерей?

Перед посадкой следует подготовить грунт, сделав его мягким и ровным. Сельдерей можно сажать рассадой или семенами. Если вы сажаете рассаду, то она должна быть выращена из семян предыдущего года. Рассаду следует сажать на расстоянии 20-25 сантиметров между каждым растением и с глубиной, равной длине корневой системы.

Если вы сажаете семена, то они должны быть засеяны на глубину 1-1,5 сантиметра и на расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга. После посадки следует хорошо залить почву водой, чтобы закрепить растения в почве и способствовать их росту.

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Как ухаживать за сельдереем?

Уход за сельдереем состоит из регулярного полива и подкормки. Лучше всего подходит органическое удобрение, такое как компост или перегной, которые добавляются к почве в начале вегетационного периода. Сельдерей также требует высокой влажности воздуха, поэтому рекомендуется регулярно увлажнять листья с помощью распылителя. Для предотвращения вредителей и болезней важно тщательно удалять сорняки, которые могут конкурировать с сельдереем за воду и питательные вещества.

Сад сельдерея – это простой и приятный способ выращивания свежих и вкусных овощей в собственном саду. С помощью наших советов вы сможете успешно выращивать сельдерей в открытом грунте и наслаждаться его полезными свойствами. Не забывайте, что уход за растениями – это постоянная работа, требующая внимания и терпения. Отправляйтесь в свой огород и наслаждайтесь выращиванием своего собственного сельдерея.

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