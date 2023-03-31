Як та коли садити селеру у відкритий ґрунт: поради городникам

Селера є популярним овочем, яке можна вирощувати як в горщиках, так і відкритому ґрунті. Якщо ви плануєте садити селеру на городі, то слід дотримуватися певних порад, щоб отримати врожайну культуру.

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Коли садити селеру?

Селеру потрібно відносно прохолодне та вологе середовище для росту. Оптимальна температура для саджанців селери – від 15 до 18 градусів Цельсія. Тому рекомендується садити селеру відразу після того, як минуть останні заморозки та ґрунт нагріється до 10 градусів Цельсія. Зазвичай це буває у другій половині травня або на початку червня.

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Загалом сприятливі дні для посадки селери у квітні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27. Несприятливі дні – 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

Які умови потрібні для саджанців селери?

Селеру слід садити в ґрунт, який добре дренується та містить достатню кількість живильних речовин. Ви можете додати органічні добрива у вигляді перегною або компосту до ґрунту перед садінням. Також слід забезпечити селері рівномірний доступ до вологи. Найкращий час для поливу – ранок або вечір, коли погода прохолодна. Щоб уникнути пересихання ґрунту, поливайте рослини лише тоді, коли верхній шар землі пересохне.

Як садити селеру?

Перед садінням слід підготувати ґрунт, зробивши його м'яким та рівним. Селеру можна садити розсадою або насінням. Якщо ви садите розсаду, то вона повинна бути вирощена з насіння попереднього року. Розсаду слід садити на відстані 20-25 сантиметрів між кожним рослиною та з глибиною, яка дорівнює довжині кореневої системи.

Якщо ви садите насіння, то вони повинні бути засіяні на глибину 1-1,5 сантиметра та на відстані 3-4 сантиметрів один від одного. Після садіння слід добре залити ґрунт водою, щоб закріпити рослини в ґрунті та сприяти їхньому росту.

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Як доглядати за селерою?

Догляд за селерою складається з регулярного поливу та підживлення. Найкраще підходить органічне добриво, таке як компост або перегній, які додаються до ґрунту на початку вегетаційного періоду. Селера також потребує високої вологості повітря, тому рекомендується регулярно зволожувати листя за допомогою розпилювача. Для запобігання шкідників та хвороб, важливо ретельно видаляти бур'яни, які можуть конкурувати з селерою за воду та живильні речовини.

Саджання селери – це простий та приємний спосіб вирощування свіжих та смачних овочів у власному саду. За допомогою наших порад, ви зможете успішно вирощувати селеру у відкритому ґрунті та насолоджуватися її корисними властивостями. Не забувайте, що догляд за рослинами – це постійна робота, яка потребує уваги та терпіння. Відправляйтеся до свого городу та насолоджуйтеся вирощуванням своєї власної селери.

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