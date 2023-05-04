Как избавиться от зависимости от соцсетей: 6 простых советов

Во время онлайн-занятий очень легко отвлечься и начать проверять свои социальные сети. Если у вас уже вошло в привычку постоянно просматривать новости и другие ресурсы, когда вам следует обратить внимание на преподавателя, то вот несколько советов, которые помогут вернуться на верный путь.

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Закройте все сайты с соцсетями прямо сейчас! Возможно, этот совет кажется достаточно очевидным, но действительно ли вы его выполняете? После закрытия всех сайтов социальных сетей, которые вы открыли на своем компьютере, вы уже не сможете отвлекаться на них. Когда пора присоединиться к занятию на Zoom, все социальные сети и другие не связанные с обучением ресурсы должны быть закрыты, а ваше внимание должно быть сосредоточено только на преподавателе.

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Если вы хотите быть более продуктивным в школе, возможно, вам нужно ограничить использование своего смартфона. Если вы не находитесь перед учителем, это может быть очень трудно запретить себе проверять социальные сети. Однако существуют приложения, которые помогут вам контролировать свое время и ограничить использование телефона.

Одним из таких приложений является "Экранное время". Это приложение, доступное в Google Play для Android, которое может показывать подробный просмотр вашего ежедневного использования мобильного телефона. Вы также можете установить ежедневный лимит для каждого приложения или типа приложения, а также создать списки программ, которые всегда разрешено использовать.

Еще одним вариантом является приложение "Время экрана", встроенное в iOS 12 для пользователей iPhone. С помощью этой функции вы можете установить ежедневные лимиты для категорий приложений, просмотреть отчет об использовании устройства и установить время простоя. Вы также можете установить списки приложений, которые всегда можно использовать.

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Используйте режим "Не беспокоить" Режим "Не беспокоить" позволяет заблокировать все уведомления и сообщения на телефоне. Это может помочь избежать отвлечения во время работы.

Выключите телефон или оставьте его вне досягаемости. Если вы не можете соблюдать ограничение времени перед экраном, выключите телефон. Это заставит вас остановиться и подумать, действительно ли вам нужно использовать устройство. Если вы все же хотите быть доступны, можете попросить кого-то из домашних сохранить телефон до конца урока или задания.

Создайте расписание в социальных сетях. Социальные сети могут являться большим отвлечением от работы. Установите время и время использования социальных сетей и соблюдайте его. Планировщик или календарь могут помочь вам в этом.

Планируйте свое время. Для того чтобы уменьшить время, проведенное в социальных сетях, необходимо спланировать свой день. Задайте себе цель и составьте расписание на день, включая время, которое вы собираетесь провести в социальных сетях. Следуйте этому расписанию и следите за временем, которое вы тратите в социальных сетях.

Замените социальные сети другими видами деятельности. Замените время, проведенное в социальных сетях, более продуктивными видами деятельности. Попробуйте новое хобби или проводить больше времени с семьей и друзьями. Вместо просмотра видео на YouTube прочтите книгу или отправляйтесь на прогулку на 30 минут.

Напомним, что важно осторожничать, пользуясь мобильным телефоном вблизи воды, в бассейне, на пляже, в туалете или ванной комнате. Если телефон случайно упал в воду, нужно сразу минимизировать вред. Как это сделать – читайте в материале.

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