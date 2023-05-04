Як позбутись залежності від соцмереж: 6 простих порад

Під час онлайн-занять дуже легко відволіктися та почати перевіряти свої соціальні мережі. Якщо у вас вже увійшло в звичку постійно переглядати новини та інші ресурси, коли вам варто звернути увагу на викладача, то ось декілька порад, які допоможуть повернутися на правильний шлях.

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Закрийте всі сайти з соцмережами прямо зараз! Можливо, ця порада здається досить очевидною, але чи дійсно ви її виконуєте? Після закриття всіх сайтів соціальних мереж, які ви відкрили на своєму комп’ютері, ви вже не зможете на них відволікатися. Коли настав час приєднатися до заняття на Zoom, усі соціальні мережі та інші не пов’язані з навчанням ресурси повинні бути закриті, а ваша увага має бути зосереджена тільки на викладачі.

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Якщо ви хочете бути більш продуктивними в школі, можливо, вам потрібно обмежити використання свого смартфона. Коли ви не знаходитесь перед вчителем, може бути дуже важко заборонити собі перевіряти соціальні мережі. Проте, існують додатки, які допоможуть вам контролювати свій час і обмежити використання телефону.

Одним з таких додатків є "Екранний час". Це додаток, доступний в Google Play для Android, який може показувати докладний перегляд вашого щоденного використання мобільного телефону. Ви також можете встановити щоденний ліміт тривалості для кожного додатка чи типу додатка, і навіть створити списки програм, які завжди дозволено використовувати.

Ще одним варіантом є програма "Час екрану", вбудована в iOS 12 для користувачів iPhone. За допомогою цієї функції ви можете встановити щоденні ліміти для категорій додатків, переглянути звіт про використання вашого пристрою і встановити час простою. Ви також можете встановити списки програм, які завжди дозволено використовувати.

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Використовуйте режим "Не турбувати" Режим "Не турбувати" дозволяє заблокувати всі сповіщення та повідомлення на вашому телефоні. Це може допомогти уникнути відволікань під час роботи.

Вимкніть телефон або залиште його поза досяжністю. Якщо ви не можете дотримуватися обмеження часу перед екраном, то вимкніть свій телефон. Це змусить вас зупинитися та подумати, чи дійсно вам потрібно використовувати пристрій. Якщо ви все ж хочете бути доступні, можете попросити когось із домашніх зберегти ваш телефон до кінця уроку чи завдання.

Створіть розклад у соціальних мережах. Соціальні мережі можуть бути великим відволіканням від роботи. Встановіть для себе час та тривалість використання соціальних мереж, і дотримуйтесь його. Планувальник або календар можуть допомогти вам в цьому.

Плануйте свій час. Для того, щоб зменшити час, проведений в соціальних мережах, необхідно спланувати свій день. Поставте собі мету і складіть розклад на день, включаючи час, який ви збираєтесь провести в соціальних мережах. Дотримуйтесь цього розкладу і стежте за часом, який ви витрачаєте в соціальних мережах.

Замініть соціальні мережі іншими видами діяльності. Замініть час, проведений в соціальних мережах, на більш продуктивні види діяльності. Спробуйте нове хобі або проводьте більше часу з родиною та друзями. Замість перегляду відео на YouTube прочитайте книгу або вирушайте на прогулянку на 30 хвилин.

Нагадаємо, що важливо бути обережним, користуючись мобільним телефоном поблизу води, у басейні, на пляжі, у туалеті чи ванній кімнаті. Якщо ваш телефон випадково впав у воду, треба одразу мінімізувати шкоду. Як це зробити – читайте в матеріалі.

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