Как изменятся условия получения и размер жилищной субсидии с 1 июля

Июльская жилищная субсидия в Украине претерпевает изменения, однако новый упрощенный механизм поможет гражданам получить ее без лишних забот. Для тех, кто уже имел право на субсидию в течение отопительного сезона, она будет автоматически переназначена. Однако некоторым категориям населения следует подать новую заявку на получение субсидии.

Читайте также: Украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии

Вот случаи, когда необходимо повторно подавать заявку на субсидию:

Если в составе домохозяйства есть ВПЛ; Если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и оплачивают коммунальные услуги; Если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных; Если домохозяйство подает заявку на назначение субсидии на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

В неотапливаемый сезон размер субсидии составляет примерно от 350 до 400 гривен.

Уменьшение жилищных субсидий для пенсионеров

Летом в Украине значительно уменьшается размер жилищной субсидии. Это объясняется переходом на неотапливаемый сезон, который длится с 1 мая по 30 сентября, когда граждане потребляют значительно меньше энергоресурсов.

Видео дня

Кроме того, пенсионеры могут получать меньшую сумму субсидии из-за индексации пенсий, состоявшейся в марте этого года. Увеличение доходов пенсионеров приводит к уменьшению суммы субсидии, начисленной им для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

"Каждая субсидия рассчитывается индивидуально в зависимости от расходов, несущих домохозяйство, и доходов, которые имеют члены домохозяйства. Поскольку пенсионная выплата возросла, размер субсидии может измениться или вообще быть нулевым", – пояснила Елена Корчака, начальник Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области.

Упрощенный процесс получения субсидий

Теперь граждане могут получить жилищные субсидии без необходимости выходить из дома, благодаря упрощенному механизму обращения, утвержденному Кабинетом Министров. Это освобождает украинцев от "бюрократически-бумажных собраний".

"Членам семьи нужно только подать упрощенное заявление. Далее Пенсионный фонд самостоятельно соберет и обработает необходимую информацию из официальных источников для назначения выплаты", – пояснил народный депутат Юрий Камельчук, член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Заявление о получении субсидии можно подать в электронной форме через онлайн-кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или портал Действие. Этот процесс не требует стояния в очередях и помогает избежать ошибок при заполнении документов.

Читайте также: Решение о назначении субсидии теперь узнать легче

Возможность подавать на жилищную субсидию без договора аренды

Если семья фактически проживает в жилом помещении, но не зарегистрирована в нем, жилищная субсидия может быть назначена домохозяйству на основании договора найма (аренды) жилья. Указанная возможность предусмотрена Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, регулирующим упрощенный порядок предоставления субсидий населению для компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, закупку сжиженного газа, твердого и жидкого горючего

В случае, когда семья относится к внутренне перемещенных лиц и имеет соответствующие подтверждающие документы, жилищная субсидия может быть назначена без заключения договора найма (аренды) жилого помещения, где проживает семья.

Список условий, которые могут привести к отказу в назначении субсидий

В летний период размер жилищной субсидии украинцев значительно уменьшается по сравнению с отопительным сезоном. Однако есть несколько факторов, которые могут привести к отказу в назначении субсидий:

Большая жилая площадь: если квартира имеет площадь более 130 квадратных метров или частный дом площадью более 230 квадратных метров; Большая покупка: если лицо совершило покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен или приобрело земельный участок или другое недвижимое имущество; Задолженность за коммунальные услуги: если лицо имеет долги за коммунальные услуги, составляющие продолжительность свыше трех месяцев; Наличие более одного жилья или автомобиля: если лицо имеет более одного жилого помещения или владеет автомобилем, выпущенным менее пяти лет назад (за исключением мопедов и прицепов); Личный счет: если на счете лица есть сумма свыше 100 000 гривен или есть обязательства по этой сумме. Неработающие совершеннолетние в семье: если в семье есть совершеннолетние лица, не имеющие работы; Возврат чрезмерной субсидии: если члены семьи не вернули сумму, превышающую сумму назначенной субсидии; Долги по алиментам: если в семье или домохозяйстве есть лицо, не выполняющее своих обязательств по алиментам.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!