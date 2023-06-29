Як зміняться умови отримання та розмір житлової субсидії з 1 липня

Липнева житлова субсидія в Україні зазнає змін, проте новий спрощений механізм допоможе громадянам отримати її без зайвих турбот. Для тих, хто вже мав право на субсидію протягом опалювального сезону, вона буде автоматично перепризначена. Однак деяким категоріям населення потрібно подати нову заявку на отримання субсидії.

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Ось випадки, коли необхідно повторно подавати заявку на субсидію:

Якщо в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи; Якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення та оплачують комунальні послуги; Якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають в домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих; Якщо домогосподарство подає заявку на призначення субсидії для придбання зрідженого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива.

У неопалювальний сезон розмір субсидії становить приблизно від 350 до 400 гривень.

Зменшення житлових субсидій для пенсіонерів

Влітку в Україні значно зменшується розмір житлової субсидії. Це пояснюється переходом на неопалювальний сезон, який триває з 1 травня до 30 вересня, коли громадяни споживають значно менше енергоресурсів.

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Крім того, пенсіонери можуть отримувати меншу суму субсидії через індексацію пенсій, яка відбулася в березні цього року. Збільшення доходів пенсіонерів призводить до зменшення суми субсидії, яку їм нараховують для оплати житлово-комунальних послуг.

"Кожна субсидія розраховується індивідуально залежно від витрат, які несе домогосподарство, і доходів, які мають члени домогосподарства. Оскільки пенсійна виплата зросла, розмір субсидії може змінитися або взагалі бути нульовим", – пояснила Олена Корчака, начальниця Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області.

Спрощений процес отримання субсидій

Тепер громадяни можуть отримати житлові субсидії без необхідності виходити з дому, завдяки спрощеному механізму звернення, затвердженому Кабінетом Міністрів. Це звільняє українців від "бюрократично-паперових зборів".

"Членам сім'ї потрібно лише подати спрощену заяву. Далі Пенсійний фонд самостійно збере та обробить необхідну інформацію з офіційних джерел для призначення виплати", – пояснив народний депутат Юрій Камельчук, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Заяву про отримання субсидії можна подати в електронній формі через онлайн-кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України, мобільний додаток ПФУ або портал Дія. Цей процес не вимагає стояння у чергах та допомагає уникнути помилок при заповненні документів.

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Можливість подавати на житлову субсидію без договору оренди

У випадку, коли сім'я фактично проживає в житловому приміщенні, але не зареєстрована в ньому, житлова субсидія може бути призначена домогосподарству на підставі договору найму (оренди) житла. Зазначена можливість передбачена Положенням про порядок призначення житлових субсидій, яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, що регулює спрощений порядок надання субсидій населенню для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги, закупівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У разі коли сім'я відноситься до внутрішньо переміщених осіб і має відповідні підтверджуючі документи, житлова субсидія може бути призначена без укладання договору найму (оренди) житлового приміщення, в якому проживає сім'я.

Перелік умов, які можуть призвести до відмови у призначенні субсидій

У літній період розмір житлової субсидії українців значно зменшується порівняно з опалювальним сезоном. Однак, є кілька факторів, що можуть призвести до відмови у призначенні субсидій:

Велика житлова площа: якщо квартира має площу понад 130 квадратних метрів або приватний будинок має площу понад 230 квадратних метрів; Велика покупка: якщо особа здійснила покупку на суму понад 50 тисяч гривень або придбала земельну ділянку чи інше нерухоме майно; Заборгованість за комунальні послуги: якщо особа має борги за комунальні послуги, які становлять тривалість понад три місяці; Наявність більше одного житла або автомобіля: якщо особа має більше одного житлового приміщення або володіє автомобілем, випущеним менше ніж п'ять років тому (за винятком мопедів та причепів); Особистий рахунок: якщо на рахунку особи є сума понад 100 000 гривень або є зобов'язання на цю суму. Непрацюючі повнолітні у сім'ї: якщо у родині є повнолітні особи, які не мають роботи; Повернення надмірної субсидії: якщо члени родини не повернули суму, що перевищує суму призначеної субсидії; Борги за аліментами: якщо у родині або домогосподарстві є особа, що не виконує своїх зобов'язань з аліментів.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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