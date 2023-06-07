Как отмыть кофемашину от остатков кофе: простой лайфхак с солью

Кофемашина – это незаменимое устройство для многих любителей кофе. Однако использование машины постоянно оставляет следы кофейных осадков, которые со временем могут привести к образованию неприятной накипи и повлиять на вкус и качество кофе. Чтобы сохранить кофемашину в чистоте и хорошем состоянии, можно использовать простое и доступное средство – соль.

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Очистка кофе-машины с помощью соли – эффективный способ удалить накипь и следы кофе. Для этого вам понадобится следующий инструментарий:

Соль: Используйте столовую соль, которая является стандартным продуктом, доступным в большинстве кухонь; Вода: Чистая вода потребуется для промывки машины после использования соли.

Итак, вот несколько шагов, которые помогут вам отмыть кофемашину с помощью соли:

Убедитесь, что кофемашина выключена и остыла. Извлеките фильтр и кофейный капсульный блок, если они находятся в вашей машине;

В солонку или миску налейте около 1/4 чайной ложки соли. Добавьте немного воды, чтобы образовать пасту. Помните, что вам понадобится небольшое количество пасты, поэтому старайтесь не перебрать с солью;

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Равномерно нанесите пасту из соли на внутреннюю поверхность кофемашины. Обратите особое внимание на места, где обычно собирается грязь и кофейные осадки, например на фильтрах или над кофейным блоком;

Заполните резервуар водой и верните фильтр или кофейный блок на свои места. Включите кофеварку и дайте ему пройти через цикл приготовления кофе без кофейного порошка или капсулы. Это поможет промыть внутренние поверхности и удалить остатки соли и кофейных осадков;

Повторите шаг 4 еще несколько раз, используя чистую воду без соли. Это поможет удалить остатки соли и обеспечит чистоту машины.

Эти шаги можно повторить в зависимости от степени загрязнения кофемашины. Регулярная очистка с использованием соли поможет сохранить вашу кофемашину в чистоте и хорошем состоянии, а также положительно скажется на качестве вашего любимого кофе.

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