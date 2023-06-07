Як відмити кавову машину від залишків кави: простий лайфхак з сіллю

Кавова машина – це незамінний пристрій для багатьох любителів кави. Проте, використання машини постійно залишає сліди кавових осадів, які з часом можуть призвести до утворення неприємного накипу та вплинути на смак та якість кави. Щоб зберегти свою кавову машину в чистоті та гарному стані, можна використати простий та доступний засіб – сіль.

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Очищення кавової машини за допомогою солі – ефективний спосіб видалити накип та сліди кави. Для цього вам знадобиться наступний інструментарій:

Сіль: Використовуйте столову сіль, яка є стандартним продуктом, доступним у більшості кухонь; Вода: Чиста вода буде потрібна для промивання машини після використання солі.

Отже, ось кілька кроків, які допоможуть вам відмити кавову машину за допомогою солі:

Переконайтеся, що кавова машина вимкнена та охолола. Вийміть фільтр та кавовий капсульний блок, якщо вони є в вашій машині;

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У солонку або миску налийте близько 1/4 чайної ложки солі. Додайте трохи води, щоб утворити пасти. Пам'ятайте, що вам знадобиться лише невелика кількість пасти, тому намагайтеся не перебрати з сіллю;

Рівномірно нанесіть пасту з солі на внутрішні поверхні кавової машини. Зверніть особливу увагу на місця, де зазвичай збирається бруд та кавові осади, наприклад, на фільтрах або над кавовим блоком;

Заповніть резервуар водою та поверніть фільтр або кавовий блок на свої місця. Включіть кавову машину та дайте їй пройти через цикл приготування кави без кавового порошку або капсули. Це допоможе промити внутрішні поверхні та видалити залишки солі та кавових осадів;

Повторіть крок 4 ще кілька разів, використовуючи чисту воду, без солі. Це допоможе видалити будь-які залишки солі та забезпечить чистоту машини.

Ці кроки можна повторити залежно від ступеня забруднення кавової машини. Регулярне очищення з використанням солі допоможе зберегти вашу кавову машину у чистоті та гарному стані, а також позитивно позначиться на якості вашої улюбленої кави.

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