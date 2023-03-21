Как постирать кухонные полотенца без химии: простой лайфхак
Кухонные полотенца часто нуждаются в постоянной стирке из-за их специфического использования, а также того, что активные составляющие моющих средств могут быстро портить их вид. Замена их на новые каждые несколько месяцев не всегда возможна. Но существует японский способ, который поможет отмыть и отбелить кухонные полотенца.
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Чтобы отбелить полотенца, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 10 литров воды;
- 2 столовые ложки горчичного порошка;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1 столовая ложка уксуса.
Сначала нагрейте воду, затем растворите в ней горчичный порошок, масло и уксус. Затем окуните полотенца в эту жидкость и оставьте их там на 12 часов.
Когда полотенца отмокнут, их необходимо правильно промыть. Окуньте их сначала в очень холодную воду, а затем прополощите в горячую. Этот японский способ не только выведет пятна, но и отбелит пожелтевшую или серую ткань, чтобы ваши полотенца выглядели как новые.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.
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