Как постирать кухонные полотенца без химии: простой лайфхак

Кухонные полотенца часто нуждаются в постоянной стирке из-за их специфического использования, а также того, что активные составляющие моющих средств могут быстро портить их вид. Замена их на новые каждые несколько месяцев не всегда возможна. Но существует японский способ, который поможет отмыть и отбелить кухонные полотенца.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Чтобы отбелить полотенца, вам понадобятся следующие ингредиенты:

10 литров воды;

2 столовые ложки горчичного порошка;

1 столовая ложка растительного масла;

1 столовая ложка уксуса.

Сначала нагрейте воду, затем растворите в ней горчичный порошок, масло и уксус. Затем окуните полотенца в эту жидкость и оставьте их там на 12 часов.

Когда полотенца отмокнут, их необходимо правильно промыть. Окуньте их сначала в очень холодную воду, а затем прополощите в горячую. Этот японский способ не только выведет пятна, но и отбелит пожелтевшую или серую ткань, чтобы ваши полотенца выглядели как новые.

Видео дня

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!