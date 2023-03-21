Як випрати кухонні рушники без хімії: простий лайфхак

Кухонні рушники часто потребують постійного прання через їх специфічне використання, а також те, що активні складники мийних засобів можуть швидко псувати їхній вигляд. Заміна їх на нові кожні кілька місяців не завжди є можливою. Але існує японський спосіб, який допоможе відмити та відбілити кухонні рушники.

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Щоб відбілити рушники, вам знадобляться наступні інгредієнти:

10 літрів води;

2 столові ложки гірчичного порошку;

1 столова ложка рослинної олії;

1 столова ложка оцту.

Спочатку нагрійте воду, а потім розчиніть у ній гірчичний порошок, олію та оцет. Потім занурте рушники у цю рідину та залиште їх там на 12 годин.

Коли рушники відмокнуть, їх необхідно правильно промити. Занурте їх спочатку у дуже холодну воду, а потім прополощіть у гарячій. Цей японський спосіб не тільки виведе плями, але й відбілить пожовтілу чи посірілу тканину, щоб ваші рушники виглядали як нові.

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