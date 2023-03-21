Як випрати кухонні рушники без хімії: простий лайфхак
Кухонні рушники часто потребують постійного прання через їх специфічне використання, а також те, що активні складники мийних засобів можуть швидко псувати їхній вигляд. Заміна їх на нові кожні кілька місяців не завжди є можливою. Але існує японський спосіб, який допоможе відмити та відбілити кухонні рушники.
Читайте також: Чому не можна прати речі в гарячій воді
Щоб відбілити рушники, вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 10 літрів води;
- 2 столові ложки гірчичного порошку;
- 1 столова ложка рослинної олії;
- 1 столова ложка оцту.
Спочатку нагрійте воду, а потім розчиніть у ній гірчичний порошок, олію та оцет. Потім занурте рушники у цю рідину та залиште їх там на 12 годин.
Коли рушники відмокнуть, їх необхідно правильно промити. Занурте їх спочатку у дуже холодну воду, а потім прополощіть у гарячій. Цей японський спосіб не тільки виведе плями, але й відбілить пожовтілу чи посірілу тканину, щоб ваші рушники виглядали як нові.
Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!