Как постирать одеяло, не влезающее в стиральную машину: лайфхак от французов

Тяжелое одеяло – это всегда вызов для многих хозяек. Хотя стиральная машина является полезным вспомогательным средством в современном мире, она не всегда может справиться с большим одеялом из-за ее размеров. Ручная стирка одеяла еще больше усложняется из-за его размера и веса.

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Французские хозяйки нашли решение этой проблемы. Они придумали свой собственный способ, как постирать одеяло без использования стиральной машинки. Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить для эффективной стирки одеяла в ванне.

Как стирать одеяло в ванной

Налить горячую воду в ванную и добавить стиральный порошок или стиральный гель; Поставить одеяло в ванную и оставить в течение четырех часов; Обувь резиновые сапоги или ходить босиком по одеялу, топча его прямо в воде и периодически переворачивая; Изменять воду три или четыре раза, топча и полоща одеяло каждый раз; Вытащить одеяло из воды и поставить его на табурет в ванной, чтобы снять избыточную воду; Просушить одеяло, как обычно.

Этот способ может оказаться гораздо более простым и эффективным, чем ручная стирка одеяла в мойке. Теперь вы сможете легко и быстро постирать свое тяжелое одеяло дома без помощи стиральной машинки.

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Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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