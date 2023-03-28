Як випрати ковдру, що не влазить до пральної машини: лайфхак від французів

Важка ковдра – це завжди виклик для багатьох господинь. Хоча пральна машина є корисним допоміжним засобом у сучасному світі, вона не завжди може впоратися з великою ковдрою через її розміри. Ручне прання ковдри ще більше ускладнюється через її розмір та вагу.

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Французькі господині знайшли розв'язання цієї проблеми. Вони вигадали свій власний спосіб, як випрати ковдру без використання пральної машинки. Нижче наведено кроки, які необхідно виконати для ефективного прання ковдри у ванні.

Як прати ковдру у ванній

Налити гарячу воду в ванну і додати пральний порошок або гель для прання; Поставити ковдру у ванну і залишити протягом чотирьох годин; Взути гумові чоботи або ходити босоніж по ковдрі, тупцюючи її прямо у воді та періодично перевертаючи; Змінювати воду три або чотири рази, тупцюючи та полощучи ковдру кожного разу; Витягти ковдру з води та поставити її на табурет у ванній, щоб зняти надлишкову воду; Просушити ковдру, як зазвичай.

Цей спосіб може виявитися набагато простішим та ефективнішим, ніж ручне прання ковдри в мийці. Тепер ви зможете легко і швидко випрати свою важку ковдру вдома без допомоги пральної машинки.

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Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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