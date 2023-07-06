Как позаботиться о безопасности домашних животных в случае ядерного взрыва

Инициатива Save Pets of Ukraine от Kormotech предлагает полезные советы владельцам домашних животных, как обеспечить их безопасность при ядерном взрыве.

Самое главное – оставайтесь спокойными и следуйте инструкциям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это поможет уменьшить стресс у ваших домашних питомцев.

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Основные советы

Держите животных в безопасном месте, например в подвале или подземном помещении, если они доступны. Это оградит их от радиации; Если ваше животное было на улице при взрыве, оперативно помойте его, используя шампунь или мыло. Если нет особых средств, просто промойте животное водой; Помните о своей безопасности во время мытья животного. Используйте резиновые перчатки и маску для лица. Если у вас есть порезы или царапины на коже, защитите их во избежание попадания радиоактивных материалов в рану. После мытья животного обязательно мойте руки и лицо; Сделайте пространство безопасным для животных. Вытрите миски и коврики для домашних животных, а затем положите тряпки в пакет или герметичную коробку, которую держите в недоступном для животных и людей месте.

Еда для вашего четырехлапого друга

Безопаснее кормить вашего любимца кормом, который должен быть закрыт в герметичных банках или пакетах. Важно приобрести достаточное количество корма заранее.

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Также важно хранить корм для своих домашних животных в герметичных контейнерах, таких как банки или коробки. Перед открытием контейнера тщательно протрите его влажной тканью или чистым полотенцем.

Вода для вашего любимца

Подготовьте достаточный запас воды, храня ее в плотно закрытых контейнерах заранее. Помните, что вода из кранов, водоемов или колодцев может быть опасна во время чрезвычайных ситуаций.

Важно отметить, что рекомендация "ограничивать доступ к воде, чтобы у животного не было нужды в туалете" вредна. В случае трагедии учитывайте, что вам и вашей семье, включая вашего питомца, потребуется большое количество чистой воды для питья, поэтому подготовьте достаточный запас воды для всех.

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Санитарные процедуры для домашних животных

Для кошек: Разместите газеты, пеленки или используйте наполнитель для туалета в зоне доступа кошки. Выбирайте материалы, которые имеют закрытую упаковку.

Если кошачий наполнитель или пеленки были открыты на момент аварии, они считаются опасными для использования, поскольку могут обладать поглощающими свойствами.

Подходите к удалению отходов как потенциально загрязненного материала. Не касайтесь их голыми руками и немедленно упаковывайте их вместе с другими загрязненными вещами.

Для собак: Учтите, что некоторое время собаке запрещено будет выходить на улицу. Поэтому важно создать отдельное пространство, где она может использовать туалет. Подготовьте ящик с грунтом, который будет напоминать ей привычную местность и служит временным туалетом.

В первый день собака может не пытаться выполнить свои потребности, поскольку они аккуратны и избегают загрязнения там, где спят, едят или играют.

Наблюдайте за ее поведением: если она начинает искать место, где можно сходить в туалет (например, скулит хвостиком или скребется), отведите его в отведенное место и объясните, что здесь можно выполнять потребности. Если ничего не выходит, не давите на нее, а через час повторите попытку. Объясните спокойно, что это временные условия и со временем все вернется в норму.

Чтобы облегчить процесс, можно сделать теплые компрессы на живот собаки, например положить теплую влажную салфетку или полотенце и погладить ее. Важно избегать использования мочегонных или слабительных средств, поскольку они могут усугубить ситуацию.

Действия при переходе в безопасное место для животных

Для небольших животных, таких как кошки или собачки, подготовьте контейнер для переноски. Заверните его в полиэтилен, оставив отверстие для доступа и дыхания. Закройте это отверстие марлей, которую можно обмотать несколькими слоями.

В случае больших собак наденьте их в их одежду, особенно зимнюю одежду, такую как куртки и обувь. Примените намордник, который можно обмотать марлей.

Важно отметить, что нет научно обоснованных данных, подтверждающих рекомендацию использования йодида калия для животных.

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Подготовьте "тревожный чемодан" для вашего животного

сухой корм; Переноска для котиков, собак маленьких пород, или котят/щенков; Запас воды и миска для воды или поилки; Если у вашего животного хронические заболевания, не забудьте включить запас лекарств; Важные документы, такие как ветеринарные бумаги, паспорт животных и контактные данные ветеринара; Влажные салфетки для гигиены животного; Подстилка для комфорта и гигиены; Поводок, чтобы иметь возможность управлять животным во время эвакуации; Намордник, если это необходимо для безопасности животных и окружающих; Запас стрессовых наград или развлечений, которые могут успокоить животное.

Не забудьте сделать запас пищи, воды и лекарств на минимум 7 дней.

Самое главное, сохраняйте свой привычный режим, играйте со своим животным, учите его команды – это может отвлечь его от стресса. И самое важное – сохраняйте спокойствие, потому что животные испытывают наше настроение. Желаем, чтобы эти советы никогда вам не понадобились!

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. А эксперты по Энергоатому объяснили, что ждет украинцев в случае ядерного взрыва на ЗАЭС.

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