Как правильно срывать и хранить яблоки, чтобы они лежали всю зиму

Выращивание фруктов и овощей – это работа, которая требует много времени, энергии и усилий от садоводов и огородников. В течение всего сезона они не устают работать на своих участках, чтобы получить обильный урожай. Однако выращивание плодов – это только первая половина дела. Также важно правильно хранить их после уборки.

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Одним из способов хранения яблок является размещение их в специальный ящик, который обеспечит их долгосрочную сохранность, пишет OBOZREVATEL.

Правильный способ уборки яблок

Для того чтобы сохранить яблоки как можно больше, необходимо правильно их срывать. Вот несколько самых эффективных советов:

Срывайте яблоки, слегка приподнимая плод вверх и делая оборот. Избегайте сжатия мякоти. Старайтесь оставить плодоножку вместе с плодом. Сначала срывайте плоды с нижнего яруса дерева, а затем постепенно переходите к верхним.

Как хранить яблоки

Способ хранения яблок зависит от их сорта. Летние сорта не подходят для длительного хранения и их лучше употреблять как можно скорее. Из них можно приготовить соки, компоты, варенья или сушить на зиму для компотов. Осенние сорта можно хранить в прохладном помещении до четырех месяцев. Дольше всего сохраняются зимние сорта.

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Небольшие яблоки можно использовать для приготовления варенья, сока или джема, а большие плоды можно отложить для продолжительного хранения.

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Специалисты рекомендуют хранить яблоки в погребе или подвале при температуре 0-2 ° С и влажности 90%. Способ хранения яблок в ящиках, чтобы они долго не портились. Не следует переполнять ящик плодами слишком плотно, поскольку это может вызвать гниль и плесень.

К ящикам с яблоками следует добавить немного песка, который поглотит чрезмерную влагу и поможет сохранить плоды до весны. Если у вас маленькое количество яблок, их можно хранить прямо в холодильнике. Рекомендуется расфасовать его в пакеты и сделать вентиляционные отверстия.

Правила обустройства надежного хранилища

Если в условиях погреба или подвала созданы неблагоприятные условия, урожай может быстро портиться. Хранилище нужно готовить к зиме заранее.

Один из факторов, который может повредить урожай, грибок, который появляется от чрезмерной влажности. Поэтому следует предварительно отделать стены специальными средствами. Также следует очистить стеллажи и заменить прогнившие или поврежденные доски. Перед хранением убедитесь, что ящики обсушены, и проверьте, чтобы в хранилище не было вредителей и грызунов.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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