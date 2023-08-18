Как приготовить дома хрустящий картофель фри: рецепт шеф-повара

Шеф Алекс Якутов, известный своей кулинарной экспертизой и участием в реалити-шоу "На ножах", делится ценными советами по приготовлению этого любимого блюда.

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По его рецепту, которым поделился Новый канал, вы сможете насладиться настоящим кулинарным мастерством прямо дома.

Прежде чем приступить к самому процессу, обязательно обратите внимание на предварительный этап варки. Нарежьте большие картофелины соломкой толщиной 2 сантиметра. Заметьте, что мелкий крахмал, содержащийся в картофеле, нужно умыть. Промойте нарезанный картофель под проточной водой в течение 5-6 минут, это поможет избежать лишнего крахмала. После этого отварите картофель в течение 20 минут, доводя его почти до готовности. Главное, не переварите ее. После отваривания, выложите картофель на полотенце, покрытое тканью, и дайте промокнуть.

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После предварительной варки пришло время для жарки. Используйте рафинированное подсолнечное масло, не имеющее запаха. Разогрейте растительное масло до 120 градусов, до появления легкого дыма. Добавьте картофель, придерживаясь отношения двух горстей нарезанного картофеля на 2 литра масла. Проведите прожарку в течение 5 минут, после чего дайте картофелю промокнуть на бумажном полотенце.

И последний, но очень важный лайфхак – дважды заморозьте картошку. После сушки, сложите картофель в пакет для заморозки и поставьте в морозильник не менее часа. Чтобы завершить приготовление, разогрейте подсолнечное масло до 180 градусов, до появления легкого дыма. Обжарьте картошку несколько минут, после чего дайте ему пропитаться, выложив на полотенце. Завершив эти шаги, обсыпьте картофель солью, перемешайте и подавайте.

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