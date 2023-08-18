Як приготувати вдома хрустку картоплю фрі: рецепт шеф-кухаря

Шеф Алекс Якутов, відомий своєю кулінарною експертизою та участю в реаліті-шоу "На ножах", ділиться цінними порадами щодо приготування цієї улюбленої страви.

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За його рецептом, яким поділився Новий канал, ви зможете насолодитися справжньою кулінарною майстерністю просто вдома.

Перш ніж приступити до самого процесу, обов'язково зверніть увагу на попередній етап варіння. Наріжте великі картоплини соломкою товщиною 2 сантиметри. Помітьте, що дрібніший крохмаль, що міститься в картоплі, потрібно вмити. Промийте нарізану картоплю під проточною водою протягом 5-6 хвилин, це допоможе уникнути зайвого крохмалю. Після цього відваріть картоплю протягом 20 хвилин, доводячи її майже до готовності. Головне, не переваріть її. Після відварювання, викладіть картоплю на рушник, накритий тканиною, і дайте промокнути.

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Після попереднього варіння настав час для смаження. Використовуйте рафіновану соняшникову олію, яка не має запаху. Розігрійте олію до 120 градусів, до появи легкого диму. Додайте картоплю, дотримуючись відношення дві жмені нарізаної картоплі на 2 літри олії. Проведіть просмажування протягом 5 хвилин, після чого дайте картоплі промокнути на паперовому рушнику.

І останній, але дуже важливий лайфхак – двічі заморозьте картоплю. Після сушіння, складіть картоплю в пакет для заморозки і поставте у морозильник не менше години. Щоб завершити приготування, розігрійте олію до 180 градусів, до появи легкого диму. Обсмажте картоплю кілька хвилин, після чого дайте їй просочитися, виклавши на рушник. Завершивши ці кроки, обсипте картоплю сіллю перемішайте і подавайте.

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