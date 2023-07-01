Как приготовить полезный итальянский соус песто из щавеля и законсервировать его на зиму
Консервированный щавель зимой может стать настоящей находкой, а как соус песто он приобретает особую ценность, поскольку прекрасно подходит к пасте, вареникам и разнообразным закускам. Известный шеф-повар и эксперт Алекс Якутов, поделился легким рецептом песто из щавеля:
"Эту заготовку из щавеля можно использовать для приготовления соуса для пасты. Просто разогрейте сковородку, добавьте 100 г сливок, столовую ложку лимонного сока или яблочного уксуса и чайную ложку песто из щавеля. Затем добавьте пасту и немного натертого сыра", – сказал он.
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Ингредиенты:
- Щавель – 300 г;
- Шпинат – 200 г;
- Сыр Пармезан – 100 г;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Растительное или оливковое масло – 50 г;
- Маринованный перец халапеньо – 1 ст. л;
- Соль – по вкусу;
- Черный молотый перец – по вкусу.
А вот как приготовить это блюдо:
- Тщательно вымойте шпинат и щавель, переберите их. Простерилизуйте банки и крышки;
- Натрите творог. Положите шпинат, щавель и пармезан в одну емкость;
- Добавьте соль, чёрный перец и масло. Положите маринованный халапеньо;
- Посредством ручного блендера смешайте все ингредиенты до однородной массы;
- Разлейте готовое песто по банкам, плотно закройте крышки и подождите, пока они остынут. Затем можно хранить их в холодном месте. Готово!
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