Як приготувати корисний італійський соус песто зі щавлю та законсервувати його на зиму

Консервований щавель взимку може стати справжньою знахідкою, а як соус песто він набуває особливої цінності, оскільки прекрасно підходить до пасти, вареників та різноманітних закусок. Відомий шеф-кухар та експерт Алекс Якутов, поділився легким рецептом песто зі щавлю:

"Цю заготовку зі щавлю можна використовувати для приготування соусу для пасти. Просто розігрійте сковорідку, додайте 100 г вершків, столову ложку лимонного соку або яблучного оцту і чайну ложку песто зі щавлю. Потім додайте пасту та трохи натертого сиру. Це дуже смачно", – сказав він.

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Інгредієнти:

Щавель – 300 г;

Шпинат – 200 г;

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Сир Пармезан – 100 г;

Часник – 2 зубчики;

Рослинна або оливкова олія – 50 г;

Маринований перець халапеньйо – 1 ст. л;

Сіль – за смаком;

Чорний мелений перець – за смаком.

А ось як приготувати цю страву:

Ретельно помийте шпинат і щавель, переберіть їх. Простерилізуйте банки та кришки; Натріть сир. Положіть шпинат, щавель і "Пармезан" в одну ємність; Додайте сіль, чорний перець і олію. Положіть маринований халапеньйо; За допомогою ручного блендера змішайте всі інгредієнти до однорідної маси; Розлийте готове песто по банкам, щільно закрийте кришки і зачекайте, поки вони охолонуть. Потім можна зберігати їх в прохолодному місці. Готово!

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