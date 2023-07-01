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Як приготувати корисний італійський соус песто зі щавлю та законсервувати його на зиму

Ігор Романько

Як зробити соус песто зі щавлю

Консервований щавель взимку може стати справжньою знахідкою, а як соус песто він набуває особливої цінності, оскільки прекрасно підходить до пасти, вареників та різноманітних закусок. Відомий шеф-кухар та експерт Алекс Якутов, поділився легким рецептом песто зі щавлю:

"Цю заготовку зі щавлю можна використовувати для приготування соусу для пасти. Просто розігрійте сковорідку, додайте 100 г вершків, столову ложку лимонного соку або яблучного оцту і чайну ложку песто зі щавлю. Потім додайте пасту та трохи натертого сиру. Це дуже смачно", – сказав він.

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Інгредієнти:

  • Щавель – 300 г;
  • Шпинат – 200 г;
  • Сир Пармезан – 100 г;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Рослинна або оливкова олія – 50 г;
  • Маринований перець халапеньйо – 1 ст. л;
  • Сіль – за смаком;
  • Чорний мелений перець – за смаком.

А ось як приготувати цю страву:

  1. Ретельно помийте шпинат і щавель, переберіть їх. Простерилізуйте банки та кришки;
  2. Натріть сир. Положіть шпинат, щавель і "Пармезан" в одну ємність;
  3. Додайте сіль, чорний перець і олію. Положіть маринований халапеньйо;
  4. За допомогою ручного блендера змішайте всі інгредієнти до однорідної маси;
  5. Розлийте готове песто по банкам, щільно закрийте кришки і зачекайте, поки вони охолонуть. Потім можна зберігати їх в прохолодному місці. Готово!

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