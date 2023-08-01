Как проверить качество растительного масла с помощью капельки йода: хитрый лайфхак

Украинские магазины заполнены разнообразными видами подсолнечного масла, однако не всегда то, что указано на этикетках, соответствует действительности. Производители могут использовать недостаточно качественное сырье для изготовления растительного масла.

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Чтобы убедиться в подсолнечном масле в домашних условиях, можно воспользоваться простым методом, который поможет выявить возможные примеси и низкое качество продукта. Вместе с Ukr.media расскажем об этом простом способе.

Для определения качества подсолнечного масла вам понадобится только йод. Налейте небольшое количество масла в отдельный сосуд и добавьте несколько капель йода сверху.

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Если йод опустится на дно и не смешивается с маслом, это может являться признаком сомнительного качества масла. Такие примеси могут оказать отрицательное воздействие на качество приготовленного блюда. В таком случае рекомендуется рассмотреть другие варианты подсолнечного масла в магазине и выбрать продукт более высокого качества, чтобы быть уверенным в безопасности и вкусовых характеристиках готовых блюд.

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