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Як перевірити якість рослинної олії за допомогою крапельки йоду: хитрий лайфхак

Ігор Романько

Як перевірити якість рослинної олії

Українські магазини заповнені різноманітними видами соняшникової олії, проте не завжди те, що зазначено на етикетках, відповідає дійсності. Виробники можуть використовувати недостатньо якісну сировину для виготовлення олії.

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Щоб переконатися в якості соняшникової олії в домашніх умовах, можна скористатися простим методом, який допоможе виявити можливі домішки та низьку якість продукту. Разом з Ukr.media розкажемо про цей простий спосіб.

Для визначення якості соняшникової олії вам знадобиться лише йод. Налийте невелику кількість олії у окрему посудину і додайте кілька крапель йоду сверху.

Якщо йод опуститься на дно та не змішується з олією, це може бути ознакою сумнівної якості олії. Такі домішки можуть негативно вплинути на якість приготовленої страви. У такому випадку рекомендується розглянути інші варіанти соняшникової олії в магазині і вибрати продукт вищої якості, щоб бути впевненим у безпекі і смакових характеристиках готових страв.

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