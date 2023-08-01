Як перевірити якість рослинної олії за допомогою крапельки йоду: хитрий лайфхак

Українські магазини заповнені різноманітними видами соняшникової олії, проте не завжди те, що зазначено на етикетках, відповідає дійсності. Виробники можуть використовувати недостатньо якісну сировину для виготовлення олії.

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Щоб переконатися в якості соняшникової олії в домашніх умовах, можна скористатися простим методом, який допоможе виявити можливі домішки та низьку якість продукту. Разом з Ukr.media розкажемо про цей простий спосіб.

Для визначення якості соняшникової олії вам знадобиться лише йод. Налийте невелику кількість олії у окрему посудину і додайте кілька крапель йоду сверху.

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Якщо йод опуститься на дно та не змішується з олією, це може бути ознакою сумнівної якості олії. Такі домішки можуть негативно вплинути на якість приготовленої страви. У такому випадку рекомендується розглянути інші варіанти соняшникової олії в магазині і вибрати продукт вищої якості, щоб бути впевненим у безпекі і смакових характеристиках готових страв.

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