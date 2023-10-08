Как украинским пенсионерам получать выплаты за границей: инструкция и необходимые документы

Украинцы, выехавшие за границу в связи с войной или другими причинами и достигшие пенсионного возраста, имеют возможность получать свои пенсионные выплаты дистанционно, пользуясь порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Факты ICTV рассказывают о том, как украинцы могут оформить и получать свою пенсию за рубежом, а также какие документы для этого нужны и куда обращаться.

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Для того чтобы оформить украинскую пенсию за границей, следует придерживаться следующего алгоритма действий:

Начните работу по оформлению пенсии на веб-портале Пенсионного фонда Украины, перейдя по ссылке: Портал Пенсионного фонда Украины. Здесь выберите вкладку "Заявление о назначении пенсии". Внимательно ознакомьтесь с информацией и перейдите по ссылке "Вход". Для входа в личный кабинет используйте квалифицированную электронную подпись (КЭП). Если у вас нет электронной подписи, вы можете создать ее онлайн бесплатно. Подробные инструкции можно найти по этой ссылке (ссылка на видеоинструкцию). Примечание: Все поля при регистрации являются обязательными для заполнения. В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление о назначении пенсии". Выберите способ получения сообщений об обработке вашего заявления – дистанционное информирование. Нажмите кнопку "Продолжить" и выберите тип пенсии, например "Пенсия по возрасту". Далее вам нужно пройти опрос анкеты для заполнения обращения и согласиться на передачу и обработку своих персональных данных, установив соответствующие отметки. К онлайн-заявлению нужно прикрепить сканированные копии необходимых документов в соответствии с требованиями сканированных копий документов. Перед формированием заявления вам будет предоставлен список документов, которые необходимо приобщить.

После выполнения этих этапов, на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. Заявление можно изменить, если это необходимо.

Для завершения процесса оформления вы должны подписать заявление с помощью КЭП и отправить его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Заявитель будет получать информацию о статусе обработки заявления и соответствующем решении.

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Какие документы нужны для оформления пенсии за границей

При регистрации вам понадобятся следующие документы:

Паспорт.

Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН, идентификационный номер).

Трудовая книжка и документы, подтверждающие ваш стаж (в случае отсутствия трудовой книжки или записей в ней).

Военный билет (при необходимости).

Справка о заработной плате до 01.07.2000 года.

Справка о льготном характере работы (при наличии льготного стажа).

Диплом или другой документ, подтверждающий периоды обучения в дневной форме.

Как получать пенсию за границей

Важно отметить, что, получая пенсию за границей, вы будете получать ее на банковскую карту. Можно выбрать как физическую, так и виртуальную карту любого украинского банка. Счастливо, многие банки предлагают онлайн оформление карт для удобства получения пенсионных выплат.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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