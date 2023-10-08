Як українським пенсіонерам отримувати виплати за кордоном: інструкція та необхідні документи

Українці, які виїхали за кордон у зв'язку з війною або іншими причинами і досягли пенсійного віку, мають можливість отримувати свої пенсійні виплати дистанційно, користуючись порталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Факти ICTV розповідають про те, яким чином українці можуть оформити та отримувати свою пенсію за кордоном, а також які документи для цього потрібні і куди звертатися.

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Для того, щоб оформити українську пенсію за кордоном, слід дотримуватися такого алгоритму дій:

Почніть роботу з оформлення пенсії на веб-порталі Пенсійного фонду України, перейшовши за посиланням: Портал Пенсійного фонду України. Тут оберіть вкладку "Заява про призначення пенсії". Ознайомтеся уважно з інформацією та перейдіть за посиланням "Вхід". Для входу до особистого кабінету використовуйте кваліфікований електронний підпис (КЕП). Якщо у вас немає електронного підпису, ви можете створити його онлайн безкоштовно. Детальні інструкції можна знайти за [цим посиланням](посилання на відеоінструкцію). Зауваження: Всі поля під час реєстрації є обов'язковими для заповнення. У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Оберіть спосіб отримання повідомлень про обробку вашої заяви – дистанційне інформування. Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком". Далі вам потрібно пройти опитування анкети для заповнення звернення та дати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, встановивши відповідні позначки. До онлайн-заяви треба прикріпити скановані копії необхідних документів відповідно до вимог щодо сканованих копій документів. Перед формуванням заяви вам буде надано перелік документів, які потрібно долучити.

Після виконання цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Заяву можна відредагувати, якщо це необхідно.

Для завершення процесу оформлення ви повинні підписати заяву за допомогою КЕП і відправити її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Заявник отримуватиме інформацію про статус обробки заяви та відповідне рішення.

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Які документи потрібні для оформлення пенсії за кордоном

Під час реєстрації вам знадобляться наступні документи:

Паспорт.

Реєстраційний номер платника податків (ІПН, ідентифікаційний номер).

Трудова книжка та документи, які підтверджують ваш стаж (у випадку відсутності трудової книжки або записів в ній).

Військовий квиток (за необхідності).

Довідка про заробітну плату до 01.07.2000 року.

Довідка про пільговий характер роботи (за наявності пільгового стажу).

Диплом або інший документ, що підтверджує періоди навчання на денній формі.

Як отримувати пенсію за кордоном

Важливо відзначити, що, отримуючи пенсію за кордоном, ви будете отримувати її на банківську карту. Можна обрати як фізичну, так і віртуальну картку будь-якого українського банку. Щасливо, багато банків пропонують онлайн-оформлення карток для зручності отримання пенсійних виплат.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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