Как вывести одуванчики на огороде и в саду: дешевый и эффективный лайфхак

Одуванчик является растением, которое имеет как полезные свойства, так и может стать проблемой в саду или на огороде. Опытные огородники и садоводы отмечают, что пользу от одуванчиков можно извлечь во время их активного цветения. Экстракт из корней или листьев используется в медицине для улучшения работы пищеварительных органов, а сушеные цветы можно заваривать в виде лечебного чая.

Читайте также: Забудьте об этой проблеме навсегда: какой стороной правильно сажать луковицы цветов в почву

Однако когда одуванчики превращаются в пух, они начинают быстро размножаться и теряют свои полезные свойства. Если не принимать меры, они могут укоротить клумбы и грядки. Как эффективно и быстро удалить одуванчики, рассказываем в нашем материале.

Существует один простой, но очень эффективный метод, как избавиться от одуванчиков в огороде. Вам понадобятся только пищевая сода и вода.

Видео дня

В пульверизатор налейте 1 л воды и добавьте 5 столовых ложек соды. Тщательно перемешайте, чтобы сода полностью растворилась. Затем обработайте кусты одуванчиков раствором. Важно отметить, что это средство не предназначено для длительного хранения, поэтому его обычно готовят перед использованием, а при необходимости повторяют процедуру.

Кроме того, одуванчики любят кислые и плотные почвы, поэтому их появление может свидетельствовать о повышении кислотности. Также наличие этих растений может указывать на дефицит кальция и избыток калия в почве. Чтобы улучшить состояние грядки, удалите одуванчики вместе со стержневым корнем. Плотность грунта можно проверить с помощью тонкого колышка – если оно затрудняется, нужно провести аэрацию.

Напомним, как выращивать растения на солнечной стороне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!