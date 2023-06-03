Як вивести кульбаби на городі та в саду: дешевий та ефективний лайфхак

Кульбаба є рослиною, яка має як корисні властивості, так і може стати проблемою у саду або на городі. Досвідчені городники та садівники відзначають, що користь від кульбаб можна отримати під час їх активного цвітіння. Екстракт з коренів або листя використовується в медицині для поліпшення роботи органів травлення, а сушені квіти можна заварювати у вигляді лікувального чаю.

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Проте, коли кульбаби перетворюються на пух, вони починають швидко розмножуватися і втрачають свої корисні властивості. Якщо не вживати заходів, вони можуть вкоротити клумби та грядки. Як ефективно та швидко видалити кульбаби, розповідаємо у нашому матеріалі.

Існує один простий, але дуже ефективний метод, як позбавитися від кульбаб на городі. Вам знадобляться лише харчова сода та вода.

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У пульверизатор налийте 1 літр води та додайте 5 столових ложок соди. Ретельно перемішайте, щоб сода повністю розчинилася. Потім обробіть кущі кульбаб розчином. Важливо відзначити, що цей засіб не призначений для тривалого зберігання, тому його зазвичай готують перед використанням, а при необхідності повторюють процедуру.

Крім того, кульбаби люблять кислі та щільні ґрунти, тому їх поява може свідчити про підвищення кислотності. Також, наявність цих рослин може вказувати на дефіцит кальцію та надлишок калію у ґрунті. Щоб покращити стан грядки, видаліть кульбаби разом зі стрижневим коренем. Щільність ґрунту можна перевірити за допомогою тонкого кілочка – якщо воно входить важко, потрібно провести аерацію.

Нагадаємо, як вирощувати рослини на сонячній стороні.

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