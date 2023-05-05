Какие причины пожелтения чеснока и методы борьбы с ними

Чеснок может желтеть по нескольким причинам. Как правило, это происходит из-за заморозков. Ранняя посадка чеснока может быть причиной его подморожения из-за перепада температур. Кроме того, чеснок может желтеть из-за чрезмерной влажности земли. Также, пожелтение может наступить из-за болезни или вредителей.

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Чем подкормить чеснок, чтобы предотвратить пожелтение

Если пожелтение наступило из-за подморожения, его можно подпитать стимуляторами Эпином или Цирконом.

В случае нехватки питательных веществ, мульчируйте землю навозом или перегноем. Также можно посыпать грядки пеплом или обработать мочевиной (10 г мочевины разведите в 10 л воды).

Правильная подкормка чеснока

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Начинать подкормку можно в конце марта – начале апреля. Обычно за это время делают две подкормки.

Следите также за состоянием почвы и поливом. В третий раз можете подкормить чеснок в июне – июле. Лучше всего это делать азотсодержащими веществами – мочевиной или аммиачной селитрой.

Также чеснок можно подкормить нитроаммофоской, содержащей калий, серу, азот и фосфор. Благодаря этому чеснок сразу насыщается полезными веществами. Подкормку проводите в теплую и сухую погоду утром или вечером.

Напомним, мы уже писали о пищевых остатках, которые можно использовать для подкормки растений.

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