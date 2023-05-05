Які причини пожовтіння часнику та методи боротьби з ними

Часник може жовтіти з кількох причин. Як правило, це стається через заморозки. Рання посадка часнику може бути причиною його підмороження через перепад температур. Крім того, часник може жовтіти через надмірну вологість землі. Також, пожовтіння може наступити через хворобу чи шкідників.

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Чим підживити часник, щоб запобігти пожовтінню

Якщо пожовтіння наступило через підмороження, його можна підживити стимуляторами — Епіном чи Цирконом.

У разі нестачі поживних речовин, мульчуйте землю гноєм чи перегноєм. Також можете посипати грядки попелом чи обробити сечовиною (10 г сечовини розведіть у 10 л води).

Правильна підживка часнику

Починати підживку можна в кінці березня – на початку квітня. Зазвичай за цей час роблять дві підживки.

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Стежте також за станом ґрунту та поливом. Втретє можете підживити часник в червні – липні. Найкраще це робити азотовмісними речовинами – сечовиною чи аміачною селітрою.

Також часник можна підживити нітроамофоскою, яка містить калій, сірку, азот і фосфор. Завдяки цьому часник одразу насичується корисними речовинами. Підживку проводьте у теплу і суху погоду зранку чи ввечері.

Нагадаємо, ми вже писали про харчові залишки, які можна використати для підживки рослин.

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