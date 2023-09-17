Какие устройства потребляют много электроэнергии дома даже в режиме ожидания

В наши дни в домах становится все больше электроприборов. Поэтому потребление энергии со временем продолжает расти.

Чтобы сэкономить деньги, некоторые привыкли выключать свои устройства на ночь или когда уезжают из дома на несколько дней. Однако даже выключенные приборы могут потреблять электроэнергию, пишет Sante Plus.

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Какие устройства потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания?

В каждом доме основными потребителями энергии являются бытовые приборы, быстро увеличивающие счета за электроэнергию. Среди них кондиционер (25%), бойлер (15%), посудомоечная машина (16%), холодильник (14%) и стиральная машина (10%).

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Обратите внимание, что они могут добавлять киловатт, даже если они не работают, просто оставаясь подключенными к сети.

Однако они не единственные, кто потребляет много электроэнергии: некоторые предметы повседневного использования оказывают существенное влияние на ваши счета за электроэнергию, даже когда они находятся в режиме ожидания. К примеру, микроволновка имеет плохую репутацию энергоемкости, особенно если она очень мощная. Даже в режиме ожидания, когда подключена к сети, потребляет электроэнергию.

Аналогичная ситуация с персональным компьютером и ноутбуком. Даже если вы ими не пользуетесь, пока они остаются подключенными к розетке, энергия тратится впустую. Также выполните привычку выключать кофеварку или тостер из сети, когда вы ими не пользуетесь.

Как вы уже поняли, вообще говоря, все устройства в режиме ожидания по-прежнему потребляют электроэнергию. Телевизор, мобильный телефон, Wi-Fi, консоль, зарядные устройства.

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Потребление в режиме ожидания обычно относится к низкой мощности. Но если вы забудете отключить свои устройства, речь пойдет о нескольких часах, накопленных за месяцы, а в дальнейшем – накопленных за годы.

Чтобы сэкономить время, можно приобрести удлинители с выключателями для установки на кухне, гостиной и спальне. Все, что вам нужно сделать – с помощью одной кнопки отключить все устройства.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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