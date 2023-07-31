Календарь магнитных бурь на август: какие дни будут самыми опасными

В августе жителей Земли ждут три магнитных буря, одна из которых будет мощной. Первой следует ждать уже в начале месяца.

Геомагнитные возмущения начнутся 3 августа и продлятся до 4 августа включительно. Их сила составит 4 балла.

12 и 13 августа на Земле ожидается мощная, пятибалльная магнитная буря.

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Следующее подобное явление ожидается 20 августа. В этот день прогнозируются геомагнитные возмущения силой в 5 баллов. 21 августа тоже будут возмущения, однако слабее – в этот день прогнозируется 4-балльная буря.

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Магнитная буря – это кратковременное (от нескольких часов до нескольких дней) повышение интенсивности магнитного поля Земли. Магнитные бури вызваны вспышками на Солнце, высвобождающими огромное количество энергии в виде электромагнитного излучения.

Электромагнитная энергия от солнечных вспышек достигает Земли через несколько часов и влияет на верхние слои атмосферы. Это вызывает колебания ионов и электронов в атмосфере, которые в свою очередь влияют на магнитное поле Земли.

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей по-разному. Некоторые люди могут испытывать такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, чрезмерная утомляемость, нарушение сна, тахикардия, артериальная гипертензия, раздражительность, депрессия, тревога.

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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