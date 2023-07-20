Когда не стоит давать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности: народные приметы

Вера в предрассудки и народные приметы денег и финансов была характерной чертой для наших предков. Древние украинцы соблюдали определенные правила, чтобы заемные средства быстрее возвращались и не приносили неудач.

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Среди примет считалось, что давать деньги взаймы нужно в определенное время, чтобы не нанести вред своим финансам. Например, лучше не выдач деньги вечером после заката, поскольку это может повлиять на денежную удачу и привести к затяжным долгам. Давать ссуду также не советовали в воскресенье, среду и пятницу, когда проводили религиозные обряды.

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Также избегалась долговая связь в дни великих церковных праздников, например Пасха, Рождество, Крещение, Троица и другие. Деньги не давали также в день полнолуния, поскольку эта дата считалась несчастливой для финансов. Перед Новым годом также не рекомендовалось давать деньги из дома, поскольку каждый должен был рассчитаться со своими обязательствами до наступления нового года.

Кроме этого, согласно лунному календарю, пять дней месяца (1, 6, 11, 15 и 23 числа) также считались неблагоприятными для манипуляций с деньгами, и в эти дни лучше воздержаться от ссуды и ссуды.

Если действительно нужно дать деньги в долг, следует соблюсти некоторые правила, чтобы не доставить неприятностей. Считалось лучшим передавать ссуду правой рукой утром или в обед, но не вечером. Не рекомендовалось передавать деньги из рук в руки, лучше положить их на поверхность и человек самостоятельно их возьмет. Также избегался обмен денег из-за порога, поскольку это могло пагубно повлиять на финансовое благополучие.

Помните, что многие из этих примет и предрассудков имеют свои корни в старинных традициях, и современная наука не поддерживает их. Основным правилом управления деньгами остается разумное финансовое поведение и практика, помогающая избегать излишних долгов и управлять финансовыми ресурсами эффективно.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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