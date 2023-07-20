Коли не слід давати гроші в борг, щоб не накликати фінансові труднощі: народні прикмети

Віра у забобони та народні прикмети щодо грошей та фінансів була характерною рисою для наших предків. Стародавні українці дотримувалися певних правил, щоб позичені кошти швидше поверталися та не приносили невдач.

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Серед прикмет вважалося, що давати гроші в борг потрібно в певний час, аби не завдати шкоди своїм фінансам. Наприклад, найкраще не видач гроші ввечері після заходу сонця, оскільки це може вплинути на грошову удачу та призвести до затяжних боргів. Давати позику також не радили в неділю, середу та п'ятницю, коли проводили релігійні обряди.

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Також уникався борговий зв'язок у дні великих церковних свят, наприклад, Великдень, Різдво, Хрещення, Трійця та інші. Гроші не давали також у день повного місяця, оскільки ця дата вважалася нещасливою для фінансів. Перед Новим роком також не рекомендувалося давати гроші з дому, оскільки кожен повинен був розрахуватися зі своїми зобов'язаннями перед настанням нового року.

Крім цього, згідно з місячним календарем, п'ять днів місяця (1, 6, 11, 15 і 23 числа) також вважалися неблагодійними для маніпуляцій з грішми, і в ці дні краще утриматися від позичання та позичання.

Якщо дійсно потрібно дати гроші в борг, варто дотриматися деяких правил, щоб не завдати неприємностей. Вважалося кращим передавати позику правою рукою вранці або в обід, але не ввечері. Не рекомендувалося передавати гроші з рук у руки, краще покласти їх на поверхню, і людина самостійно їх візьме. Також уникався обмін грошей через поріг, оскільки це могло згубно вплинути на фінансове благополуччя.

Пам'ятайте, що багато з цих прикмет та забобонів мають свої корені у старовинних традиціях, і сучасна наука їх не підтримує. Основним правилом управління грошима залишається розумна фінансова поведінка та практика, що допомагає уникати зайвих боргів і керувати фінансовими ресурсами ефективно.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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