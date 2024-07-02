Кого не будут штрафовать за нарушение военного учета

Согласно недавним разъяснениям заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, для уклоняющихся от мобилизации предусмотрены штрафы от 17 тысяч гривен. Однако до 16 июля 2024 года гражданам предоставляется льготный период для обновления своих военно-учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП). Об этом сообщает Армия ТВ.

Что это значит:

Если вы не обновили свои данные до 16 июля, но ваша информация присутствует в любом государственном реестре (например, реестре места жительства), вы не будете считать уклоняющимся и штраф на вас не будет наложен. Штрафные санкции применяются только к тем лицам, которые сознательно игнорируют обновление данных, и о которых нет информации ни в одном из реестров.

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Как происходит процесс:

До 16 июля 2024 г. Вам рекомендуется обновить свои данные в ТЦКСП. Даже если вы не успеете этого сделать до указанной даты, штраф на вас не будет наложен, если ваша информация присутствует в одном из государственных реестров.

После 16 июля 2024 г. работники ТЦКСП проверят наличие вашей информации в реестрах. Если ваши данные не найдены ни в одном из них, вам будет отправлена повестка в ТЦКСП. В случае неявки по повестке, на вас будет составлено постановление об административной ответственности и наложен штраф от 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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