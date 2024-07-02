Кого не будуть штрафувати за порушення військового обліку

Згідно з нещодавніми роз'ясненнями заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, Катерини Черногоренко, для ухилянтів від мобілізації передбачені штрафи від 17 тисяч гривень. Проте, до 16 липня 2024 року громадянам надається пільговий період для оновлення своїх військово-облікових даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП). Про це повідомляє Армія ТБ.

Що це означає:

Якщо ви не оновили свої дані до 16 липня, але ваша інформація присутня в будь-якому державному реєстрі (наприклад, реєстрі місця проживання), ви не вважатиметеся ухилянтом і штраф на вас не буде накладено. Штрафні санкції застосовуються лише до тих осіб, які свідомо ігнорують оновлення даних, і про яких немає інформації в жодному з реєстрів.

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Як відбувається процес:

До 16 липня 2024 року Вам рекомендується оновити свої дані у ТЦКСП. Навіть якщо ви не встигнете цього зробити до зазначеної дати, штраф на вас не буде накладено,якщо ваша інформація присутня в одному з державних реєстрів.

Після 16 липня 2024 року працівники ТЦКСП перевірять наявність вашої інформації в реєстрах. Якщо ваші дані не будуть знайдені ні в одному з них, вам буде надіслана повістка до ТЦКСП. У разі неявки за повісткою, на вас буде складена постанова про адміністративну відповідальність та накладено штраф від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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