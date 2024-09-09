Кому из украинцев предоставит 100% скидки на оплату коммунальных услуг: подробности

Пенсионеры определенных профессий, проживающих в сельской местности, имеют право на полное избавление от оплаты коммунальных услуг. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил, что такая льгота касается не только оплаты жилищно-коммунальных услуг, но и приобретения твердого и жидкого топлива для печей и сжиженного газа.

Эта программа действует уже год и предназначена для поддержки пенсионеров, продолжающих проживать в селах после выхода на пенсию, пишет ПФУ. Льгота распространяется на пенсионеров определенных категорий, в частности, педагогов, медицинских и фармацевтических работников, специалистов по защите растений, музейных и библиотечных работников, а также сотрудников государственных и коммунальных учреждений культуры.

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Эти пенсионеры могут получить 100%-ную скидку на оплату коммунальных услуг и покупку топлива.

Для получения льготы необходимо удовлетворять определенным условиям. Основным из них является наличие не менее трех лет стажа по соответствующей профессии. Также среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода не должен превышать 4200 гривен. Льгота предоставляется на 12 месяцев с момента подачи заявления и действует исключительно для самого пенсионера, а не для его семьи.

Чтобы воспользоваться льготой, пенсионер должен подать заявление в ПФУ вместе с подтверждающими документами. В требуемый перечень входит справка о праве на льготу, которую можно получить в профильных учреждениях или в районной администрации, а также документ, подтверждающий проживание в сельской местности.

Подать заявление можно несколькими способами: лично в сервисном центре ПФУ или местных органах власти, по почте, через портал ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд", а также через портал "Дія". Эти возможности делают процесс подачи документов более удобным для пенсионеров.

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